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Путин вошел в Андреевский зал Кремля

Путин вошел в Андреевский зал Кремля, где примет присягу президента России

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Алексей Никольский/РИА Новости

Владимир Путин вошел в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца, где в пятый раз примет присягу президента России.

Путин прошел по анфиладе парадных залов через Георгиевский зал и Александровский зал по красной ковровой дорожке. Вдоль дорожки стоят приглашенные гости, которые приветствовали президента аплодисментами.

В Андреевском зале Путин примет из рук председателя Конституционного суда Валерия Зорькина символы президентской власти, принесет присягу и окончательно вступит в должность.

Знаменосцы роты почетного караула Президентского полка внесли государственный флаг России и штандарт президента. Вслед за ними военнослужащие Президентского полка внесли из Владимирского зала знак президента и специальный экземпляр Конституции России, которые председатель Конституционного суда Валерий Зорькин поместил на трибуне, где Путин примет присягу.

Новый срок правления Путина продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложит полномочия (до утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности).

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее стало известно, что на инаугурации Путина впервые присутствует ребенок.

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