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Уголовное дело по делу главы узбекского землячества направлено в суд

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Усмана Баратова

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Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу бывшего главы узбекского землячества Усмана Баратова. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Суд избрал Маратову меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело было направлено в Ступинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Дело было возбуждено по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Причиной стала публикация в социальной сети, которая, как показала экспертиза, содержит «лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды».

До этого глава узбекской диаспоры Москвы, юрист Бахром Исмаилов прокомментировал возбуждение уголовного дела на «президента» землячества «Ватандош» Усмана Баратова за пост в соцсетях, в котором участников спецоперации сравнили с петухами.

Как заявил «Газете.Ru» Исмаилов, землячества «Ватандош» не существует, а сам Баратов не имеет никакого отношения к диаспоре. Исмаилов считает, что «глава» землячества должен публично извиниться и «ответить по закону» за свои посты и высказывания.

Ранее Минюст РФ потребовал запретить «Антироссийское сепаратистское движение».

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