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В России оценили шансы Молдавии на вступление в Евросоюз

Историк Шмелев: у Молдавии есть шанс на вступление в Евросоюз

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Молдавия может стать членом Евросоюза к 2030-му году, как предполагает президент страны Майя Санду. Об этом RuNews24 рассказал доктор исторических наук Борис Шмелев.

«С точки зрения экономики у Молдавии не так много шансов. Однако в большой политической игре Европейский союз может рассмотреть возможность взять Молдавию под свое крыло», — отметил эксперт.

При этом Шмелев подчеркнул, что никто не может точно предсказать то, какая ситуация развернется в Европе и Молдавии через шесть лет. Поэтому то, каким будет результат от переговоров о вступлении страны в ЕС, неизвестно, заключил он.

17 марта 2023 года Майя Санду заявила, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза. По ее словам, у страны есть поддержка от стран Евросоюза. Президент призвала все политические силы в стране признать, что другого пути развития Молдавии, кроме пути европейской интеграции, не существует.

В апреле 2024 года Санду сообщила, что референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз является конституционным, он может пройти 20 октября этого года.

Ранее в Молдавии обвинили президента в манипуляции после слов о референдуме по вступлению в ЕС.

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