Путин одобрил снятие санкций с некоторых украинских предприятий

Президент России Владимир Путин согласился с предложением премьер-министра Михаила Мишустина о снятии санкций с некоторых украинских предприятий, передает ТАСС.

Глава правительства предложил разрешить поставки оборудования и продукции на российский рынок для компании «Брацлав», Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

Путин согласился и отметил, что это будет «первый шаг и жест доброй воли» со стороны России.

«Я согласен. Тем более, что если вы считаете, правительство считает, что это возможно и пойдет не во вред нашим производителям, почему нет?» — сказал глава государства.

Ранее Путин на встрече с украинским политиком, главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком оценил возможность отмены российских санкций против Украины.