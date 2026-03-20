Дмитриев прокомментировал сообщения о «сделке» России и США по Ирану

Дмитриев опроверг информацию сми о предложении РФ для США по разведданным

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что новость про прекращение передачи Ирану разведданных на отмену помощи Украине является фейком. Об этом он написал в соцсети X.

«Фейк», — коротко написал Дмитриев, комментируя статью Politico, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала США прекратить передачу разведданных Ирану в обмен на отказ Вашингтона от поддержки Украины.

По информации американской медиаорганизации, Россия якобы предложила США такую «сделку», но Белый дом отклонил ее.

Такое предложение, сообщил ресурс, сам Дмитриев якобы передал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру во время их встречи на прошлой неделе в Майами.

