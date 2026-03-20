Прокуратура хочет обратить в пользу государства имущество главы Минздрава Кубани

Прокуратура подала в суд иск с требованием о возврате в казну имущества министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова и связанных с ним лиц. Чиновник был заподозрен в незаконном обогащении на сумму около 1 млрд рублей и уже арестован по делу о мошенничестве, пишет ТАСС.

Судебное разбирательство по этому делу назначено на 23 марта.

В качестве истца в гражданском процессе выступает прокурор Краснодара, который действует от имени Российской Федерации. Ответчиками являются сам Евгений Филиппов, а также его аффилированные лица, включая членов семьи: Александр, Федор и Ольга Филипповы, Галина и Наталья Баталовы, Кирилл Губриев, Ирма Любченко, а также Сергей Пастернак.

Неправомерные действия Филиппова были раскрыты сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, которые задержали его. На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Филиппов находится под арестом до 17 мая.

В материалах, представленных суду для рассмотрения, указано, что с ноября 2015 года по декабрь 2025 года, будучи министром здравоохранения региона, он через фиктивное трудоустройство на должность заведующего кафедрой ФПК ППС Кубанского государственного медицинского университета похитил более 7,5 млн рублей бюджетных средств Министерства здравоохранения РФ, которые использовал по своему усмотрению.

На днях сообщалось, что в результате незаконного обогащения в период работы Филиппова он и аффилированные лица оказались собственниками недвижимости более чем на 1 млрд рублей.

Ранее экс-главу минстроя Дагестана арестовали по делу о получении взятки.