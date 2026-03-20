На концерт стендап-комика Щербакова в Алапаевске не купили половину билетов

На выступление комика Алексея Щербакова в Алапаевске Свердловской области — первое в рамках его нишевого тура по России — не удалось продать даже половину билетов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на зрителей.

По их словам, вместимость алапаевской площадки, где выступал Щербаков, — 600 человек, а билеты купили только 280 человек. В результате места возле сцены, где билеты стоили дороже всего (до 5 тысяч рублей), остались пустыми, и после начала мероприятия туда пересадили зрителей с задних рядов. Это вызвало возмущение у тех, кто изначально покупал более дорогие билеты.

Посетители концерта поделились, что им строго запрещали снимать выступление Щербакова на видео, и за этим следили охранники. По мнению Mash, запрет был обусловлен тем, «чтобы секретный тур не сорвался», однако для гастролей, где содержание выступлений в разных городах совпадает, это нормальная практика.

При этом, как утверждает РИА Новости, в Мурманской области, где Щербаков должен выступать в Апатитах и Кандалакше, билеты на его концерты практически полностью разобрали.

В рамках тура Щербакова уже отменяются концерты: например, начался возврат денег за билеты на его шоу в Кыштыме Челябинской области, которое должно было состояться 14 апреля. До этого большие сольные концерты стендапера были отменены в Москве, Первоуральске, Озерске и Копейске.

Ранее Mash сообщал об отмене всех концертов Щербакова в России в 2026 году.