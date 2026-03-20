Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

На концерт стендап-комика Щербакова в Алапаевске не купили половину билетов

Mash: жители Алапаевска рассказали о полупустом зале на шоу комика Щербакова
shcherbakov_alexei/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На выступление комика Алексея Щербакова в Алапаевске Свердловской области — первое в рамках его нишевого тура по России — не удалось продать даже половину билетов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на зрителей.

По их словам, вместимость алапаевской площадки, где выступал Щербаков, — 600 человек, а билеты купили только 280 человек. В результате места возле сцены, где билеты стоили дороже всего (до 5 тысяч рублей), остались пустыми, и после начала мероприятия туда пересадили зрителей с задних рядов. Это вызвало возмущение у тех, кто изначально покупал более дорогие билеты.

Посетители концерта поделились, что им строго запрещали снимать выступление Щербакова на видео, и за этим следили охранники. По мнению Mash, запрет был обусловлен тем, «чтобы секретный тур не сорвался», однако для гастролей, где содержание выступлений в разных городах совпадает, это нормальная практика.

При этом, как утверждает РИА Новости, в Мурманской области, где Щербаков должен выступать в Апатитах и Кандалакше, билеты на его концерты практически полностью разобрали.

В рамках тура Щербакова уже отменяются концерты: например, начался возврат денег за билеты на его шоу в Кыштыме Челябинской области, которое должно было состояться 14 апреля. До этого большие сольные концерты стендапера были отменены в Москве, Первоуральске, Озерске и Копейске.

Ранее Mash сообщал об отмене всех концертов Щербакова в России в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
