Захарова назвала Украину фактором подрыва глобальной безопасности

Учет поставляемых Украине вооружений «хромает», а «всплыть» они могут где угодно. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Неонацистский режим Владимира Зеленского превратился в одного из основных экспортеров нестабильности по всему миру. Россия неоднократно предупреждала о рисках, которые влечет за собой масштабная милитаризация Украины, осуществляемая странами НАТО и ЕС», — отметила дипломат.

По ее словам, в настоящее время Киев серьезным образом подпитывает общемировой рынок нелегальной торговли оружием и военными технологиями. Захарова уточнила, что к этому относится снабжение продукцией военного назначения латиноамериканских наркокартелей, обучение террористов в Африке.

«Теперь «щупальца» порожденного Западом украинского «спрута» дотягиваются до региональных конфликтов на Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Азии», — подчеркнула представитель МИД.

Она также напомнила, что Зеленский недавно говорил об отправке сотен военных ВСУ в зону Персидского залива для участия в ближневосточном конфликте. Они направлены в качестве инструкторов и узкопрофильных специалистов в сфере применения БПЛА. При этом ни о каком международном контроле за экспортом военных технологий Киевом говорить не приходится, отметила Захарова.

Дипломат назвала сложившуюся ситуацию результатом «попустительской линии западных спонсоров режима Владимира Зеленского».

Официальный представитель МИД РФ добавила: сегодняшняя Украина играет в международной политике крайне деструктивную роль, превратившись в фактор подрыва региональной и глобальной безопасности и стабильности.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский «пошел в наступление» на Орбана.

 
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
