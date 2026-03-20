Гуменник рассказал, сможет ли он выполнить пятерной прыжок

Фигурист Петр Гуменник заявил, что он не сможет исполнить пятерной прыжок. Его слова передает Telegram-канал «Лутц с полубильмана».

«Пятерной прыжок в моем исполнении, наверное, нереален. Если смотреть на Малинина, уже возникают сомнения. Есть вещи, которые лично для меня выглядит невозможными, но Илья как раз делает то, что казалось невозможным другим», — сказал Гуменник.

Гуменник был участником зимних Олимпийских игр — 2026 и набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. Фигуристо пришлось менять короткую программу из-за отзыва разрешения на использование музыки к фильму «Парфюмер», на которую она была поставлена.

Гуменник в сезоне2-25/26 выиграл чемпионат России впервые в карьере, а также завоевал золотую медаль финала Гран-при России.



Ранее нидерландский судья Йерун Принс оценил баллы фигуриста Гуменника на Играх.