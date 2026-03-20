Туриста задержали на Бали во время прогулки в День тишины

Gianyar Police Department

На Бали задержали 57-летнего американского туриста во время Дня тишины. Об этом сообщается на портале Hey Bali.

Инцидент произошел 18 марта в 7:15 утра в округе Гианьяр. Во время ежегодного события, когда весь остров соблюдает строгий запрет на передвижение и любую активность, мужчина шел по улице с багажом.

Патруль заметил его и доставил в полицейский участок в Сукавати. Турист объяснил, что был вынужден покинуть свой отель в Убуде, потому что срок аренды его номера истек. Мужчине разъяснили нормы и разместили его на ближайшей вилле до конца отпуска.

Турист отделался предупреждением, однако начальник местной полиции Чандра Цитра Кесума напомнил, что иностранцы обязаны уважать местные традиции для гармонии в обществе.

В День тишины, также известном как Ньепи, жители Бали не работают и не шумят, предпочитая сидеть дома и молчать. Активность нельзя проявлять даже туристам. Работа, поездки, отдых и развлечения запрещены с 6 утра до 6 утра следующего дня. Во время праздника улицы Бали пустуют, а аэропорт остается закрытым в течение всего дня. За соблюдением правил Ньепи следят специальные патрули.

Ранее в Малайзии туриста из РФ задержали за царапину в лифте отеля.

 
