Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Разочарованный отдыхом на Мальдивах турист потребовал у туроператора более 1 млн рублей

Sergiy Vovk/Shutterstock/FOTODOM

Москвич, недовольный отдыхом на Мальдивах, проиграл суд туроператору, у которого требовал более миллиона рублей компенсации, сообщает Telegram-канал «Юридические новости».

Турист приобрел тур в пятизвездочный отель Kihaa Maldives с размещением на вилле по системе «все включено» за 750 тыс. рублей. Однако во время отдыха он обнаружил несоответствие отеля заявленной категории, а также неудовлетворительное состояние номера и разрушенные стеклоблоки у бассейна, из-за которых дочь мужчины якобы получила порез.

Вернувшись на родину, он подал иск к ООО «ТТ-Трэвел», потребовав 366 тыс. рублей за снижение стоимости тура, неустойку в размере 340 тыс. рублей плюс проценты, 300 тыс. рублей компенсации морального вреда, штраф 50% и 200 тыс. за травму ребенка.

Савеловский районный суд Москвы отказался рассматривать иск, указав на надлежащее исполнение договора, также поступил Мосгорсуд. Доказательства истца, включая фото и переписка, сочли субъективными и неубедительными, а условия проживания соответствующими заявленным.

10 марта Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил решения в силе.

Ранее турист потребовал $100 тыс. от сети мексиканских ресторанов из-за слишком острого соуса.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!