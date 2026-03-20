Разочарованный отдыхом на Мальдивах турист потребовал у туроператора более 1 млн рублей

Недовольный поездкой на Мальдивы турист не смог отсудить миллион у туроператора

Москвич, недовольный отдыхом на Мальдивах, проиграл суд туроператору, у которого требовал более миллиона рублей компенсации, сообщает Telegram-канал «Юридические новости».

Турист приобрел тур в пятизвездочный отель Kihaa Maldives с размещением на вилле по системе «все включено» за 750 тыс. рублей. Однако во время отдыха он обнаружил несоответствие отеля заявленной категории, а также неудовлетворительное состояние номера и разрушенные стеклоблоки у бассейна, из-за которых дочь мужчины якобы получила порез.

Вернувшись на родину, он подал иск к ООО «ТТ-Трэвел», потребовав 366 тыс. рублей за снижение стоимости тура, неустойку в размере 340 тыс. рублей плюс проценты, 300 тыс. рублей компенсации морального вреда, штраф 50% и 200 тыс. за травму ребенка.

Савеловский районный суд Москвы отказался рассматривать иск, указав на надлежащее исполнение договора, также поступил Мосгорсуд. Доказательства истца, включая фото и переписка, сочли субъективными и неубедительными, а условия проживания соответствующими заявленным.

10 марта Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил решения в силе.

