Адвокат Смолова рассказала свою версию конфликта в кафе

Адвокат нападающего Федора Смолова Варвара Кнутова поделилась своей версией конфликта футболиста в «Кофемании», заявив, что игрок ударил первым, подумав, что против него действуют агрессивно, передает RT.

В «Кофемании» одной из девушек не понравилось поведение Смолова., она пошла жаловаться на футболиста администратору заведения. Футболист вежливо уточнил, что не понравилось девушке. Она ответила, что спортсмен вел себя со своими друзьями шумно. Он спросил, как может загладить свою вину. , и посетительница попросила купить ей бутылку просекко. Но в «Кофемании» не сервируют и не продают алкоголь с 06:00 до 10:00, поэтому администратор отказалась продавать спиртное.

Тогда девушка предложила Смолову закрыть счета за все сидевшие столики. Некоторые посетители «Кофемании» согласились, некоторые вежливо отказались. Отдыхавшие в заведении предприниматели, по словам адвоката спортсмена, отреагировали агрессивно.

Еще до этого предприниматели высказывали различные фразы в адрес Смолова и компании на тему того, что не поддерживают «Краснодар», а болеют за «Динамо», но делали это в рамках приличия.

Смолов подошел к предпринимателям, спросив, почему они тыкают в его сторону, а затем развернулся и стал уходить. Один из бизнесменов резко встал и подался в его сторону. Спортсмен воспринял это как агрессию, поэтому ударил первым.

Также Кнутова отметила, что Смолов сожалеет о своем поступке.



