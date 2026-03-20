Украина сокращает обучение ВСУ за границей из-за массового дезертирства бойцов

Украина сокращает программы обучения военнослужащих за границей на фоне проблем с дезертирством, заявил заместитель руководителя главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин. Соответствующее заявление он сделал на брифинге, фрагмент которого опубликовал телеканал «Новости.Live» в Telegram.

По словам представителя Генштаба, отказ от зарубежных тренировочных лагерей объясняется сразу несколькими факторами. Среди них — ограничения в законодательстве некоторых принимающих стран, стремление ускорить логистику взаимодействия с учебными частями, а также необходимость оперативно внедрять новый боевой опыт в программы подготовки.

«Если есть проблема в вопросах улучшения подготовки, на которую мы не можем повлиять, то от этой подготовки мы отказываемся. Поэтому и не только у нас идет сокращение заграничной подготовки», — заявил Межевикин.

Решение Киева сократить масштабы обучения военнослужащих за рубежом обнародовано на фоне серии резонансных сообщений о массовом дезертирстве среди украинских солдат, проходивших подготовку в Европе.

Так, французское издание Midi Libre сообщило, что Украина начала расследование по статье о дезертирстве в отношении обучавшихся во Франции бойцов из бригады имени Анны Киевской. По данным СМИ, из 2300 солдат, прошедших подготовку, около 1700 не вернулись на передовую. Минобороны Франции подтверждало, что «десятки» украинских военнослужащих сбежали. Американская New York Times пишет, что ВСУ испытывают острый дефицит личного состава, в том числе на фоне массового дезертирства.

