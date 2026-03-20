Зеленский раскрыл главную тему будущих переговоров США и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на запланированной двусторонней встрече в США будет подниматься комплекс вопросов, в числе которых подготовка к трехсторонней встрече с российской стороной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Первое. Подготовка к трехсторонней встрече с российской стороной. Украина хочет четких дат проведения такой встречи или по меньшей мере приблизительных», — заявил украинский лидер.

Он отметил, что нужна конкретика по этому вопросу, особенно в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, который откладывает встречу с делегацией РФ.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Киеву необходим диалог с американской стороной по поводу снятия Вашингтоном санкций с российской энергетики — это чревато для Украины, так как «увеличивает возможности» российской армии.

Также Зеленский обратил внимание на то, что работа над двусторонними документами для окончания конфликта, будущих гарантий безопасности и восстановления Украины продолжается, и украинские переговорщики будут «выяснять отдельные вопросы».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в переговорах наступила пауза, так как США сейчас заняты другим.

Ранее постпред России при ООН Небензя заявил, что из-за своей предвзятости всемирная организация не принимает участия в переговорах по Украине.