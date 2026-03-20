В Москве назвали победителей Национальной технологической олимпиады по ИИ

В Москве подвели итоги Национальной технологической олимпиады (НТО) по профилю «Искусственный интеллект». Участие в ней в этом сезоне приняли более 7 тыс. школьников из России и зарубежных стран, победителями стали 18 человек, сообщили организаторы.

Проект реализуется НТО совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». В финал олимпиады вышли 111 участников из 31 региона России и других стран, включая Беларусь, Казахстан, Молдову и Узбекистан.

Как уточняется, среди финалистов были не только старшеклассники, но и учащиеся 8–9 классов — всего 14 человек. Наибольшее число финалистов представили Новосибирскую область, Москву и Приморский край.

Финалистам была предложена задача уровня профессиональных разработчиков, подготовленная НИУ ВШЭ при участии экспертов AI-подразделений Сбера.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что участие в олимпиаде является важным этапом профессионального развития школьников.

«Победа в Национальной технологической олимпиаде — это не просто строчка в портфолио и не просто дополнительные баллы к ЕГЭ. Это наглядная демонстрация того, как выстроенная траектория развития приводит к успеху. Более 42 тысяч школьников за семь лет прошли через профиль «Искусственный интеллект», и сегодня мы видим лучших из лучших. Наши финалисты уже сейчас решают реальные инженерные задачи, а завтра они придут в ведущие вузы страны и в крупнейшие технологические компании», — подчеркнул он.

По итогам соревнований в индивидуальном зачете награждены восемь победителей и 19 призеров, в командном — пять команд.

Также А. Ведяхин пригласил всех победителей профиля ИИ в НТО на стажировку в Сбер. Ребята только за и готовы выходить.

Впервые в профиле ПО в командное и личное первенство вошла девушка — Мария Гордеева из Москвы.

Дмитрий Кузнецов (Новосибирск) — ему всего 14 лет и он уже победитель, его тоже ждут на стажировку в Сбер.

Некоторые участники также поделились своими впечатлениями от Олимпиады.

«Я считаю, что в ИИ нет понятия «талант». Есть технический склад ума, но все остальное — это упорство: то, как часто и много ты работаешь. Сейчас я бы сказала себе в начале пути: не думай, что большая нейронка — это что-то недостижимое. Когда ты действительно ее пишешь сама, все оказывается понятно и легко. Главное — никогда не бояться», — отметила финалистка из Самарской области Дарина Конышева.

Никита Емелев — финалист, представляющий республику Башкортостан, участвовал в НТО второй раз. Он подчеркнул важность командной работы.

«Работа выстраивалась так: изначально мы просто экспериментировали, потом уже после анализа данных разделили свои задачи. Самое главное в НТО — сокомандники. Работайте сообща», — считает Елемелев.

Участники также отметили практическую направленность заданий.

Победители получили образовательные сертификаты на сумму от 250 тыс. до 650 тыс. рублей. Также они смогут претендовать на поступление в профильные вузы без вступительных экзаменов, получение 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету и пройти стажировки в Сбере и компаниях-партнерах.