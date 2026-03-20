Зеленский рассказал, что Киев хочет обсудить с Вашингтоном на двусторонней встрече

Зеленский: Украина хочет обсудить с США работу над двусторонними документами
На запланированной украино-американской двусторонней встрече в США будет подниматься комплекс вопросов, в том числе по ряду разрабатываемых документов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Работа над двусторонними документами для окончания войны, будущих гарантий безопасности и восстановления Украины. Эта работа продолжается, и наша переговорная группа будет выяснять отдельные вопросы», — говорится в публикации.

Кроме того, украинские представители намерены затронуть вопросы будущей трехсторонней встречи с участием Москвы по урегулированию конфликта и санкций против РФ.

В марте Зеленский в интервью изданию Politico заявил, что у Украины до сих пор нет подробностей, как именно будут выглядеть гарантии безопасности для Киева, которые «очень важны». Он отметил: потребуется одобрение парламентов и конгресса США, чтобы будущие администрации не смогли от них отказаться.

Ранее Зеленский раскритиковал ЕС и США за недостаточное давление на Россию.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!