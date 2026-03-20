В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей

Филашкин: Украина начала принудительную эвакуацию детей из Славянска

Принудительную эвакуацию несовершеннолетних объявили в некоторых районах Славянска в ДНР. Об этом сообщил глава военной администрации подконтрольной Киеву части региона Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.

«Подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска», — сообщил он.

Чиновник опубликовал список из 38 улиц Славянска, именно с них должна проводиться эвакуация. Большая их часть расположена на востоке и северо-востоке города.

10 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия получила возможность наступать на Славянск и в перспективе охватить город. Он напомнил, что российские бойцы группировки «Запад«освободили населенные пункты Дробышево, Яровая и Сосновая.

1 марта Пушилин сообщил об успехах российской армии на славянском направлении. По его словам, Вооруженные силы России продвинулись в районе пяти населенных пунктов ДНР. В частности, подразделения продолжают продвигаться в Рай-Александровке, со стороны Кривой Луки, Резниковке, Никифоровке.

Ранее Пушилин рассказал, сколько осталось ВС России пройти до Славянска.