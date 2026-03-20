Власти пошли навстречу блогеру Лерчек, удовлетворив все ее ходатайства о посещении врачей

Все ходатайства блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) о посещении государственных медицинских учреждений были удовлетворены в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Москве.

До этого адвокат Чекалиной заявлял, что ей несколько раз отказывали в визитах к врачу.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка от своего тренера по танцам Луиса Сквиччиарини, а на следующий день ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У блогерши диагностировали рак желудка 4-й стадии.

16 марта с нее сняли домашний арест, разрешив при этом пользоваться интернетом с целью посещения сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признала.

Ранее источник сообщил, что Лерчек погасила многомиллионную задолженность.

 
