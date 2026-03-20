Верховный лидер Ирана обвинил Израиль в ударах по Турции и Оману

Хаменеи: Иран не наносил удары по Турции и Оману, это были провокации Израиля

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран и его союзники не причастны к ударам по Турции и Оману, у которых с Тегераном хорошие отношения. Слова аятоллы приводит его пресс-служба, пишет ТАСС.

Хаменеи обвинил в произошедшем Израиль.

«Это уловка, которую использует сионистский враг, применяя тактику провокаций для создания раскола между исламской республикой и ее соседями, и это может произойти и в других странах», — сказал Хаменеи по случаю наступления иранского нового года.

13 марта агентство Anadolu сообщило, что Иран, предположительно, атаковал американскую авиабазу Инджирлик в Турции. По данным СМИ, две баллистические ракеты, направлявшиеся к Турции, были перехвачены системами противовоздушной обороны НАТО.

11 марта на территории порта Салала в Омане после атаки беспилотников выявили повреждения нефтехранилищ. За несколько дней до этого глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди осудил атаки США и Израиля на Иран, назвав их аморальными. В то же время он отметил, что ответные удары Исламской Республики по соседним арабским странам неприемлемы и «вызывают глубокое сожаление».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран заявил о поражении американского F-35.