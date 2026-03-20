Путин обсудил с Совбезом развитие системы МВД

Путин посвятил заседание Совбеза обсуждению развития системы МВД

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ, на котором обсуждалось развитие системы Министерства внутренних дел. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас сегодня вопрос, посвященный развитию системы министерства внутренних дел», — отметил глава государства, добавив, что запланировано несколько выступлений.

В качестве докладчиков выступили секретарь Совбеза Сергей Шойгу и министр финансов Антон Силуанов.

«Предлагаю начать с Сергея Кужугетовича Шойгу. Я попросил его обобщить все предложения, которые поступили от различных ведомств по данному вопросу. Давайте начнем», — подчеркнул президент.

На прошлой неделе Путин отправил в отставку первого заместителя министра внутренних дел генерал-полковника полиции Александра Горового. Тем же указом глава государства назначил на данный пост начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенанта Андрея Курносенко.

Ранее Путин подписал закон об извещениях о розыске через МВД.

 
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
