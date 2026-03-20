Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп обвинил Украину в отсутствии помощи в операции против Ирана

Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сделала ничего, чтобы помочь американской армии в операции против Ирана. Об этом сообщила журналистка Стефани Рул в эфире телеканала MS NOW по итогам беседы с главой государства.

«Он (Трамп — прим. ред.) сказал, что Киев ничего не сделал, что все, о чем говорит Зеленский — о том, что Украина якобы сделала, чтобы помочь нам — это делается исключительно в политических и пиар-целях», — сказала Рул.

13 марта Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины с защитой от беспилотников в ходе военной операции против Ирана. Затем он также сказал, что американской армии не нужна помощь Киева, а президент Украины Владимир Зеленский является «последним человеком», от которого Вашингтон будет ее ждать.

9 марта Зеленский заявил, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты американских военных баз. По словам политика, США обратились к Киеву за помощью 5 марта. Он подчеркнул, что украинские специалисты отреагировали незамедлительно и вылетели на следующий день.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
