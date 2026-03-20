Трамп обвинил Украину в отсутствии помощи в операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сделала ничего, чтобы помочь американской армии в операции против Ирана. Об этом сообщила журналистка Стефани Рул в эфире телеканала MS NOW по итогам беседы с главой государства.

«Он (Трамп — прим. ред.) сказал, что Киев ничего не сделал, что все, о чем говорит Зеленский — о том, что Украина якобы сделала, чтобы помочь нам — это делается исключительно в политических и пиар-целях», — сказала Рул.

13 марта Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины с защитой от беспилотников в ходе военной операции против Ирана. Затем он также сказал, что американской армии не нужна помощь Киева, а президент Украины Владимир Зеленский является «последним человеком», от которого Вашингтон будет ее ждать.

9 марта Зеленский заявил, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты американских военных баз. По словам политика, США обратились к Киеву за помощью 5 марта. Он подчеркнул, что украинские специалисты отреагировали незамедлительно и вылетели на следующий день.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

