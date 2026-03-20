Бывший гендиректор «Спартака» назвал условие, при котором ЦСКА уволит тренера

Заварзин: если ЦСКА проиграет пару матчей, то с Челестини попрощаются

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин предположил, что главного тренера московского ЦСКА Фабио Челестини уволят, если команда проиграет еще пару матчей, передает «Матч ТВ».

«Игроки не самые худшие пришли — хорошие футболисты. И ими надо управлять. Значит, что‑то не получается у тренера. Если команда ещё проиграет пару матчей, то с ним попрощаются», — сказал Заварзин.

Швейцарский тренер Фабио Челестини возглавил ЦСКА в июне прошлого года. В последних трех матчах армейцы потерпели поражение от «Краснодара» в Кубке России (0:4), а также проиграли «Балтике» (0:1) и «Динамо» (1:4) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

После 21 тура ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 36 набранными очками. Лидирует в рейтинге «Краснодар» с активом в 46 очков.

После поражения от «Краснодара» ЦСКА продолжит борьбу в Пути регионов. В следующем матче ЦСКА 21 марта дома сыграет с махачкалинским «Динамо».



Ранее в ЦСКА отстранили от тренировок футболиста Мойзеса из-за ссора с главным тренером.