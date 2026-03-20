Швейцария исключила семь человек из списка санкций против РФ

Швейцария исключила семь человек из антироссийского санкционного списка. Это следует из заявления Госсекретариата экономики Швейцарии, входящего в структуру Минэкономики страны, передает ТАСС.

«Исключены семь физических лиц. Меры вступают в силу 20 марта 2026 года в 23.00 (21 марта 01.00 мск)», — говорится в тексте.

14 марта Совет Евросоюза исключил из перечня антироссийских санкций дочь президента «Транснефти» Майю Токареву, нидерландского бизнесмена Нильса Трооста и еще пятерых человек.

До этого Евросоюз ввел санкции против троих Героев России.

В январе власти Швейцарии расширили список антироссийских санкций, добавив пять физических лиц, четыре организации и 41 судно.

Швейцария не является членом ЕС, однако присоединилась почти ко всем европейским санкциям, введенным против РФ с 24 февраля 2022 года.

Ранее Зеленский ввел санкции против российских паралимпийцев.

 
