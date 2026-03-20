Захарова словами Цветаевой описала позицию Урсулы фон дер Ляйен по газу из РФ
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о закупках российского газа, вспомнив строки поэтессы Марины Цветаевой. Своим мнением дипломат поделилась в Telegram-канале.

«Все это напоминает известные слова Марины Цветаевой о том, что «грех не в темноте, а в нежелании света», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что Брюссель неоднократно погружался в тьму, имея в виду различные события, такие как открытие Готардского тоннеля в Швейцарии, которое сопровождалось сатанинским ритуалом, и Олимпийские игры в Париже, где произошло публичное оскорбление священных символов для миллионов людей.

»Европейский Союз погружается в темноту и в буквальном смысле. Причины глобального кризиса в ЕС не связаны с техническими или природными катастрофами, а являются результатом решений его руководителей», — добавила она.

Захарова также привела венгерскую пословицу: «в темноте все коровы черные».

«Венгры, видимо, неплохо понимая смысл своей народной мудрости, сражаются за то, чтобы свет был. Урсуле коровы нужны только черные», — заключила дипломат.

До этого фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз продолжает получать из России до 13% газа и 2% нефти, несмотря на все усилия «покончить с российским импортом энергоресурсов навсегда».

Ранее Захарова пошутила над словами фон дер Ляйен о российском газе.

 
