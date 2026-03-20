В Ростовской области может появиться вторая атомная станция

Предварительной площадкой для строительства Южной АЭС выбрана территория рядом с Новочеркасской тепловой электростанцией (ГРЭС). Об этом сообщили в «Росэнергоатоме».

Реализовать проект планируют в 2036–2039 годах. Станция будет состоять из двух блоков по 1,2 ГВт каждый.

Хвалько отметил, что соответствующий протокол был подписан с правительством региона.

В регионе уже есть одна АЭС, она расположена в 16 км от города Волгодонска.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил о начале строительства энергоблока №3 Курской АЭС-2. Хинштейн отметил, что площадь фундаментной плиты составляет 5,3 тыс. кв. метров. Она разделена на шесть захваток бетонирования. Как уточнил глава региона, объем той, куда пошел «первый бетон», — около 1,9 тыс. куб. метров, заполнялся около суток. При этом всего в фундаментную плиту будет уложено более 15 тыс. кубометров бетона.

Ранее Путин оценил строительство Курской АЭС-2.