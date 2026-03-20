США исключили двух россиян из санкционных списков

Минфин: США исключили двух россиян из санкционных списков
Министерство финансов США сообщило об исключении из санкционных списков двух граждан России. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Речь идет о Юрии Коржавине, акционере компании «ЭЛФОР ТЛ», которая занимается производством оборудования для микроэлектроники, и его супруге Лидии.

Также отмечается, что из-под американских санкций были выведены еще пять физических лиц и одна компания, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах.

В то же время Министерство финансов США расширило свои санкционные списки, добавив туда десять новых лиц, большинство из которых являются гражданами Ливана, а также шесть компаний.

18 марта США вывели из-под антироссийских санкций три физических лица и три организации. Так, из антироссийских санкционных списков были исключены гражданка РФ Евгения Тюрикова (известная также как Смирнова и Дяткова), россиянин Борис Воронцов и гражданин Турции Берк Тюркен.

Ранее Зеленский раскритиковал США за недостаточное давление на Россию.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!