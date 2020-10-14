Лавров обвинил страны Запада в попытке вывести РФ из равновесия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил страны Запада в попытке вывести Россию из равновесия. Об этом он заявил в большом интервью радиостанциям «Говорит Москва», «Комсомольская правда» и Sputnik.

По его словам, данные попытки предпринимаются через прямое давление во всех сферах, а также через нелигитимные санкции и нечистоплотную конкуренцию.

Кроме того, министр добавил, что Запад пытается вывести Россию из равновесия через нарушение баланса у границ страны. Глава ведомства уточнил, что это в свою очередь мешает российским властям сконцентрироваться на созидательных делах.

«Это желание у них (Запада. — «Газеты.Ru») абсолютно очевидно», — заключил Лавров.

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