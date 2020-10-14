Евросоюз согласовал антироссийские санкции по Навальному

Европейский союз согласовал санкции против шести человек и одной организации из России в связи с делом блогера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА «Новости».

12 октября главы МИД стран ЕС согласовали антироссийские санкции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз ведет себя совершенно неподобающе и неприемлемо в связи с делом блогера.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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