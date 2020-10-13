Боррель предупредил Лаврова о подготовке новых санкций против властей Белоруссии

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель во время разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проинформировал его подготовке новых санкций против руководства Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС.

«Верховный представитель пояснил, что Совет глав МИД ЕС 12 октября политически одобрил начало подготовки следующих санкций», — говорится в заявлении.

В ходе беседы Боррель подчеркнул, что под новые санкции также попадет действующий лидер республики Александр Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста и забастовки на крупнейших промышленных предприятиях.

Протестующие требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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