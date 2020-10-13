Маас: Германия заинтересована в хороших взаимоотношениях с Россией

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что несмотря на ситуацию с Алексеем Навальным Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ФРГ готова поддерживать основанные на четких правилах и взаимоуважении добрые отношения со всеми своими соседями.

Он пояснил, что это связано с тем, что Германия является живущей торговлей и научным обменом государством.

Маас также отметил, что жду странами существует взаимодействие на уровне гражданского общества и сферы экономики, а Берлин делает многое для поддержания отношений.

При этом министр подчеркнул, что межгосударственные отношения «страдают» от ряда инцидентов. В пример он привел хакерскую атаку на Бундестаг в 2015 году и убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Ранее Маас заявил, что Европейский союз нуждается в России для решения ряда конфликтов.