В Германии рассчитывают на дружбу с Россией после инцидента с Навальным

Инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным не отменяет заинтересованности Германии в хороших или «хотя бы разумных» отношениях с Россией, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Его слова передает РИА «Новости».

«Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении», — сказал Маас.

Он подчеркнул, что для поддержания отношений с российской стороной за прошедшие годы ФРГ предприняла немало усилий.

«Трудно назвать коллегу, с которым я встречался бы чаще, чем с Сергеем Лавровым», — заявил Маас. Он также отметил, что общества обеих стран поддерживают тесные связи.

При этом, межгосударственные отношения «страдают» от ряда инцидентов, добавил министр. К таким инцидентам он причислил хакерскую атаку на Бундестаг в 2015 году и убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в столице Германии. В обоих случаях Берлин заявляет о причастности Москвы, которая обвинения отвергает.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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