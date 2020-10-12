Саакашвили избили в Афинах
Ник Пригоров
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Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили избили в Афинах во время его встречи с грузинскими эмигрантами, сообщает Sputnik Грузия.
Молодой человек в капюшоне набросился на политика возле здания, где должно было пройти мероприятие. По некоторым данным, Саакашвили несколько раз ударили по голове. Также в результате инцидента пострадали еще несколько человек.
Несмотря на это Саакашвили встретился с эмигрантами и рассказал им о своих дальнейших планах.
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