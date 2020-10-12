ФРГ и Франция предложат ЕС варианты санкций против РФ из-за инцидента с Навальным

Германия и Франция предложат Евросоюзу варианты санкций в отношении России из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает ТАСС.

«Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила результаты, которые были обнаружены нами, шведской и французской лабораториями», — подчеркнул министр.

По его словам, речь идет о нарушении Конвенции по запрещению химического оружия. Он отметил, что в понедельник, 12 октября, будут обсуждаться возможные ответные меры по данному поводу и определены дальнейшие действия.

Ранее газета Le Monde со ссылкой на информированные источники писала, что Франция и Германия готовят санкции из-за ситуации с Навальным. По информации издания, в список войдут девять российских чиновников, в том числе , из администрации президента и структур госбезопасности.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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