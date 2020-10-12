Лукашенко предложил перенести более 70 полномочий на другие уровни власти
Ник Пригоров
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагается перенести более 70 полномочий главы государства на другие уровни власти, сообщает Sputnik Белоруссии.
По его словам, он недавно получил записку, в которой предлагалось перенести 71 полномочие президента на другие уровни власти.
«В последнее время много говорят о перераспределении полномочий. Явно кому-то их не хватает», — сказал Лукашенко.
По его мнению, в основном это правильное решение.
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