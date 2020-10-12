Лукашенко предложил перенести более 70 полномочий на другие уровни власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагается перенести более 70 полномочий главы государства на другие уровни власти, сообщает Sputnik Белоруссии.

По его словам, он недавно получил записку, в которой предлагалось перенести 71 полномочие президента на другие уровни власти.

«В последнее время много говорят о перераспределении полномочий. Явно кому-то их не хватает», — сказал Лукашенко.

По его мнению, в основном это правильное решение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Разговор на равных: Лукашенко проведал оппозиционеров в СИЗО

— В Минске при освещении протестов задержали четверых корреспондентов ТАСС

— МИД ФРГ предложил странам ЕС ввести санкции против Лукашенко