Зеленский намерен покинуть пост президента, если не закончит войну в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что, если он не сможет завершить войну в Донбассе, значит, Украине нужен другой президент. Об этом он сказал в интервью «Би-Би-Си».

«Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», — выразил мнение Зеленский.

Он также отметил, что не держится за власть или рейтинги. Также президент добавил, что придерживается мирного урегулирования в Донбассе.

«Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру», — подчеркнул Зеленский.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский недоволен форматом Минских соглашений

— Зеленский считает, что без диалога с Путиным не прекратить войну в Донбассе

— Депутат Рады разочарован отменой местных выборов на востоке Украины