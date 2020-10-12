Депутат Рады разочарован отменой местных выборов на востоке Украины

Депутат украинской Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал отмену местных выборов на востоке страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат рассказал, что жители Донбасса имели право голосовать на прошлых выборах, когда президентом Украины стал Петр Порошенко, а также и на последнем голосовании в парламент.

В связи с этим депутат выражает недоумение по поводу отмены местных выборов на востоке страны.

«Что такое ухудшилось в жизни нашей страны за год, что теперь людям голосовать нельзя? Потому что они настроены против Зеленского? И вот до этого докатился этот народный президент? Понимаете, стыдно и горько», — говорится в сообщении.

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