Канада осудила действия силовиков на акциях протестов в Белоруссии

Канада осуждает действия белорусских силовиков во время акций протеста, прошедших Белоруссии. Об этом заявил канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань у тебя в Twitter.

«Канада осуждает шокирующие и неослабевающие репрессии в отношении участников протестных акций сегодня в Белоруссии», — заявил министр.

Шампань добавил, что обсудит происходящее в республике с главами МИД стран ЕС в ходе своего визита в Европу.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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