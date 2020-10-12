Канада осудила действия силовиков на акциях протестов в Белоруссии
Канада осуждает действия белорусских силовиков во время акций протеста, прошедших Белоруссии. Об этом заявил канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань у тебя в Twitter.
«Канада осуждает шокирующие и неослабевающие репрессии в отношении участников протестных акций сегодня в Белоруссии», — заявил министр.
Шампань добавил, что обсудит происходящее в республике с главами МИД стран ЕС в ходе своего визита в Европу.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.
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