Трамп заявил, что Байден лишился разума

Президент США Дональд Трамп в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show заявил, что его соперник на ноябрьских выборах — кандидат в президенты от Демократический партии США Джо Байден — лишился разума и иногда не способен контролировать свои слова.

Говоря о прошедших теледебатах, в которых участвовали оба политика, Трамп заявил, что Байдена не нужно перебивать.

Глава Белого дома признался, что он зря периодически делал это, когда слышал от своего оппонента какие-то возмутительные, по его мнению, вещи. По словам Трампа, его соперник на грядущих президентских выборах может внезапно перейти с изначальной темы разговора «на обсуждение птичек и пчелок».

Кроме того, американский лидер считает Байдена «медленным», указывая на то, что с ним «что-то не так». При этом речь не идет о возрасте политика, которому уже 78 лет. Трамп сообщил, что знает много людей, которые старше Байдена, но при этом их мозг находится «в полном порядке».

Он выразил уверенность, что Байден не в состоянии самостоятельно ответить на простые вопросы. По словам главы США, лояльные демократам журналисты заранее передают ему свои вопросы. Затем Байден в эфире читает с экрана компьютера подготовленные его помощниками ответы.

Трамп также подчеркнул, что Хиллари Клинтон, которая баллотировалась на пост президента США в 2016 году была умнее.

«Она могла сама отвечать на вопросы», — сказал он.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.