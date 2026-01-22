Россиян предупредили о подорожании доллара

До конца зимы курс доллара может вернуться к 80 рублям, евро — ближе к 95 рублям, юань — к 11,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Так он прокомментировал обрушение курса доллара до 75 рублей 22 января.

«В рамках года ожидаем доллар выше 85 рублей, евро — у 100 рублей, юань — по 12 рублей. А вот круглые 70 рублей за доллар гипотетически могут быть лишь на эффекте волатильности и спекулятивных продажах. Фундаментально рубль уже переоценен, а инвалюты технически перепроданы. В последние дни произошло уникальное сочетание факторов для укрепления рубля и ослабления курсов инвалют — скачок инфляции из-за НДС снизил вероятность секвестра ключевой ставки на февральском заседании ЦБ, продажи валюты по бюджетному правилу увеличились на 70% из-за роста дефицита, приближаются пиковые дни налогового периода», — отметил Зельцер.

По его словам, в такие моменты предложение зарубежной валюты на рынке от экспортеров растет, а геополитическая риск-премия вдруг сжалась из-за активизации переговорного процесса (сегодня ожидаются переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпредставителей Трампа). Вот курсы инвалют и упали на минимумы декабря, констатировал экономист.

По его прогнозу, скорее всего, распродажи инвалют будут недолгими и неглубокими, а текущая их слабость представляет скорее интересный вариант для покупки на перспективу восстановления в будущем. По оценке Зельцера, ключевая ставка ЦБ к концу года составит 12%, и дальнейшее сокращение профицита внешней торговли вместе с этим будет причиной грядущего сокращения предложения валюты от экспортеров и роста спроса на валюту под импорт. В такой ситуации валюты подорожают.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что курс доллара может краткосрочно закрепиться ниже 77 рублей.