Золото резко подешевело

Цены на золото упали после встречи Трампа и Рютте по Гренландии

Цены на золото резко снизились на торгах вечером 21 января, за четверть часа драгоценный метал упал подешевел на 1,93%, до $4762,3 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

До падения стоимость золота составляла рекордные $4855,9 за унцию.

Утром 22 января цены на золото продолжили снижаться. Февральские фьючерсы на драгметалл на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) по состоянию на 8:22 (по московскому времени) теряли 0,85%, до $4796,6 за унцию.

Агентство Bloomberg пишет, что цены на золото стали падать после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и они обозначили основу для будущего соглашения в отношении Гренландии.

Американский лидер заверил, что Вашингтон не будут вводить пошлины против европейских стран, сопротивлявшихся присоединению острова к Соединенным Штатам.

Ранее Россия заработала более $200 млрд из-за роста цен на золото.