Напавший на нижнекамскую школу ученик написал на своей разгрузке имя и дату смерти подруги

Baza: ученик, напавший на школу в Нижнекамске, написал на разгрузке имя подруги

Семиклассник, который пришел в Нижнекамскую школу с ножом, на своей разгрузке указал дату и имя. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, на предмете он написал: «Лиза 20.06.26». Это является отсылкой к недавнему событию, которое произошло с его знакомой, с которой, по словам детей, он хорошо общался.

Девочка по имени Лиза, по словам учеников, снимала ролики для соцсетей на крыше жилого дома. Однако в какой-то момент она упала, от полученных травм несовершеннолетняя скончалась.

Знакомые мальчика полагают, что этот инцидент мог стать причиной, по которой он решился на такой поступок.

Семиклассника задержали после нападения на школу во время занятий. В учреждение он прошел с ножом и петардами. Также с собой он взял маску и тактические перчатки.

Известно, что он якобы состоял в тематических чатах и некоторое время планировал нападение.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

