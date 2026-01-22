В Адыгее рассказали о состоянии пострадавших при атаке дронов ВСУ

Пострадавшие в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Республику Адыгея находятся в стабильном состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«Ухудшений нет, их состояние стабильное», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что пока никого из госпитализированных не выписали из больницы.

Украинские дроны атаковали Тахтамукайский район Адыгеи в ночь на 21 января. После ударов БПЛА произошел пожар, затронувший многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. Предварительно, в населенном пункте сгорели 15 автомобилей. Еще 25 транспортных средств получили повреждения. На этом фоне власти объявили режим чрезвычайной ситуации районного уровня и пообещали оказать помощь всем, кому она необходима.

Как рассказали в министерстве здравоохранения республики, госпитализация потребовалась девяти гражданам. Врачи оценили состояние пострадавших как средней степени тяжести.

Позднее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что при разборе завалов на месте удара БПЛА были обнаружены фрагменты тела человека.

Ранее очевидец атаки дронов на Адыгею рассказал о первых минутах после взрыва.