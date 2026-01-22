Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

В Геленджике мужчина развращал двух маленьких сестер

На Кубани родственник насиловал маленьких сестер, заставляя делать приватные фото 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27681619_rnd_8",
    "video_id": "record::2b795c0c-0425-438f-a576-8686d309b148"
}

В Геленджикке старший родственник развращал маленьких сестер и лишился свободы, сообщает

Краснодарский краевой суд вынес приговор 44-летнему мужчине, который годами подвергал девочек, которым еще не исполнилось 12 лет, сексуализированному насилию, заставляя делать порнографические фото и видео.

Долгое время жертвы молчали, но в итоге рассказали обо всем парню старшей сестры, после чего выяснилось, что та сама пережила насилие со стороны этого же родственника. Девушка испугалась за сестер и обратилась в полицию.

Суд над педофилом прошел в закрытом режиме. Подсудимый все отрицал, но был признан виновным.

За совершение преступлений против половой неприкосновенности его приговорили к 16 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы, а также запретили мужчине в течение 10 лет работать с детьми.

Ранее в Татарстане к пожизненному заключению приговорили отца, который растлил пятерых детей.
 
Теперь вы знаете
Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на нас?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+