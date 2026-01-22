В Геленджике мужчина развращал двух маленьких сестер

В Геленджикке старший родственник развращал маленьких сестер и лишился свободы, сообщает

Краснодарский краевой суд вынес приговор 44-летнему мужчине, который годами подвергал девочек, которым еще не исполнилось 12 лет, сексуализированному насилию, заставляя делать порнографические фото и видео.

Долгое время жертвы молчали, но в итоге рассказали обо всем парню старшей сестры, после чего выяснилось, что та сама пережила насилие со стороны этого же родственника. Девушка испугалась за сестер и обратилась в полицию.

Суд над педофилом прошел в закрытом режиме. Подсудимый все отрицал, но был признан виновным.

За совершение преступлений против половой неприкосновенности его приговорили к 16 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы, а также запретили мужчине в течение 10 лет работать с детьми.

Ранее в Татарстане к пожизненному заключению приговорили отца, который растлил пятерых детей.