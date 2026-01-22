Размер шрифта
На крыше элитного ЖК в Москве произошел взрыв

Mash: разгерметизация пропанового баллона привела к взрыву на крыше ЖК в Москве
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Взрыв произошел на крыше одного из строящихся корпусов элитного жилого комплекса (ЖК) «Остров», расположенного на улице Нижние Мневники в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, причиной ЧП стала разгерметизация пропанового баллона. В момент взрыва на крыше проводились монтажные работы.

«Предварительно, без пострадавших», — говорится в материале.

21 января на юге российской столицы загорелся многоэтажный жилой дом. Здание расположено на Гурьевском проезде. Как написал Telegram-канал «Осторожно, Москва», в результате ЧП пострадал один человек — прибывшие на место врачи скорой помощи осмотрели гражданина и транспортировали его в больницу.

За день до этого пламя охватило автомобиль Renault Sandero на Звенигородской эстакаде в Москве. Очевидцы рассказали, что пожар начался примерно в 12:35 мск. Людям удалось снять инцидент на видео. На место происшествия для ликвидации возгорания выезжали сотрудники экстренных служб. Информация о состоянии водителя машины не поступала.

Ранее в российской столице горящий мужчина выбежал из гаража и рухнул в сугроб.

