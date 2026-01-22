В России предупредили о рисках повторения венесуэльской операции США на Кубе

Американская администрация может реализовать смену режима на Кубе по схеме, которая уже была проделана в Венесуэле, так как найти недовольных людей в правительстве Кубы будет достаточно просто. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Алексей Черняев.

«Куба — это весьма уязвимая страна, экономическая ситуация там очень плохая, и последние лет пять состояние только ухудшается. Экономика Кубы в основном живет за счет импортируемых продуктов, если Штаты организуют морскую блокаду страны и перестанут пускать туда корабли и танкеры с нефтью, то положение станет просто чрезвычайным. Так что реализовать сценарий Венесуэлы на Кубе США смогут достаточно легко», — пояснил политолог.

По его мнению, помочь правительству Кубы сохранить свою власть смогут только Китай и Россия.

«Заблокировать попытку внутреннего переворота в Гаване могла бы только однозначная позиция и поддержка со стороны России и Китая. Для предотвращения морской блокады Москва и Пекин могли бы развернуть постоянные группы военно-морских флотов для обеспечения свободы судоходства. Понятно, что на прямой боевой контакт американцы не пойдут и морское патрулирование поможет избежать блокады. Кроме того, Китай и Россия могут оказать экономическую поддержку правительству Кубы», — пояснил Черняев.

Он считает, что смена политической власти на Кубе серьезно ударит по России, учитывая тесное сотрудничество между странами.

«Американские действия в отношении Кубы будут восприняты в России достаточно болезненно. В отличие от Венесуэлы, которая все-таки всегда была где-то на заднем плане в России, Куба совершенно точно относится к российской сфере влияния. Попытки американцев сменить там режим серьезно могут ударить и по Москве», — заключил американист.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца 2026 года.

Подобный сценарий начал рассматриваться в связи с «воодушевляющим» свержением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отмечает газета. Администрация президента США оценивает экономику Кубы как «близкую к краху», а правительство страны никогда не было «таким хрупким» как после потери жизненно важного союзника в лице Мадуро.

