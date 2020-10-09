Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусом
Ник Пригоров
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в Instagram, что у него выявлена коронавирусная инфекция.
Он перечислил дополнительные меры борьбы с инфекцией, которые будут приняты в регионе. После этого он написал, что COVID-19 «не обошел стороной» и его. Поэтому следующие две недели он будет работать в режиме самоизоляции.
«От вируса не застрахован никто», — добавил Азаров.
Суточный прирост заболевших в Самарской области составил 121. Всего в регионе выявлено 12 805 человек с коронавирусом, из них более 10 тыс. выздоровели и 207 — умерли.
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