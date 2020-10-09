Алиев: конфликт в Карабахе будет решаться политическим путем «потом»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации заявил, что в настоящее время конфликт в Нагорном Карабахе решается военным путем, но потом он будет решаться политическим путем, передает «Интерфакс».

«От посредников и руководителей некоторых международных организаций звучали заявления о том, что военного решения карабахского конфликта нет. Я с этим тезисом не был согласен, и я оказался прав», — сказал Алиев.

По его словам, в течение 30 лет шли переговоры, однако вопрос не сдвинулся с места.

«Нам не дали ни сантиметра оккупированной земли. Агрессора не смогли заставить покинуть наши земли и выполнить резолюции ООН. Сейчас конфликт решается военным путем, затем — политическим», — добавил Алиев.

Новый виток конфликта между Азербайджаном и Арменией начался в конце сентября. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение. Россия, как США и Франция призывают стороны к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

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