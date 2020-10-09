В Бишкеке между митингующими начались столкновения

В Бишкеке начались столкновения между поддерживающими нового премьера Киргизии Садыра Жапарова и экс-президента Алмазбека Атамбаева с экс-премьером Омурбеком Бабановым, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что толпа сторонников Жапарова атаковала на площади Ала-Тоо выступающих с трибуны сторонников Атамбаева. Протестующие забрасывают друг друга камнями и бутылками. Раздались несколько хлопков, похожих на выстрелы.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли 4 из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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