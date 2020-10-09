Мишустин прибыл в Армению на заседание межправительственного совета ЕАЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Армению, где состоится заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает ТАСС.

В спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, где запланировано мероприятие, его встретил армянский коллега Никол Пашинян.

После церемонии фотографирования Мишустин и главы других кабминов направились в малый зал, где началось заседание в узком составе.

Затем заседание межправительственного совета запланировано в расширенном формате с участием премьер-министра Молдавии Иона Кику.

Предстоящее заседание станет пятым за 2020 год и 24-м за время работы Евразийского экономического союза.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин посетит Ереван 9 октября