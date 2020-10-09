Мишустин прибыл в Армению на заседание межправительственного совета ЕАЭС
Елизавета Мележенкова
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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Армению, где состоится заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает ТАСС.
В спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, где запланировано мероприятие, его встретил армянский коллега Никол Пашинян.
После церемонии фотографирования Мишустин и главы других кабминов направились в малый зал, где началось заседание в узком составе.
Затем заседание межправительственного совета запланировано в расширенном формате с участием премьер-министра Молдавии Иона Кику.
Предстоящее заседание станет пятым за 2020 год и 24-м за время работы Евразийского экономического союза.
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