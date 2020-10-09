Белорусских оппозиционеров отправят на родину в случае задержания в РФ
У российских правоохранителей нет претензий к белорусским оппозиционерам, однако в случае задержания их выдадут Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.
«В силу действующих механизмов Союзного государства, если кто-то попадет в поле зрение российских правоохранительных органов, он, скорее всего, будет выдан в Белоруссию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным силовых ведомств РФ, никто из белорусских оппозиционеров сейчас не находится в РФ.
Ранее стало известно, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская была внесена в базу розыска Министерства внутренних дел России.
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