Белорусских оппозиционеров отправят на родину в случае задержания в РФ

У российских правоохранителей нет претензий к белорусским оппозиционерам, однако в случае задержания их выдадут Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

«В силу действующих механизмов Союзного государства, если кто-то попадет в поле зрение российских правоохранительных органов, он, скорее всего, будет выдан в Белоруссию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным силовых ведомств РФ, никто из белорусских оппозиционеров сейчас не находится в РФ.

Ранее стало известно, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская была внесена в базу розыска Министерства внутренних дел России.

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